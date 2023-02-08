Sosyal medyada depremle ilgili alaycı paylaşım yapan 2 genç gözaltına alındı

Sosyal medyada yaptıkları canlı yayında, depremle ilgili alaycı ifadeler kullanan 17 yaşındaki C.G. ve 21 yaşındaki D.T'nin Ankara'da ikamet ettiğini belirleyen İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden yaşı 18'den küçük olan C.G'nin Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildiği, D.T'nin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.