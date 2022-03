Sosyal medyada "Bayraktar" fırtınası

Yerli ve milli üretim Baykar Bayraktar TB2 SİHA'ları Rusya-Ukrayna savaşının kaderini değiştirdi.

Dünyanın pek çok ülkesine ihraç edilen SİHA'lar, Türkiye'nin ve müttefiklerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Rus askeri konvoylarının korkulu rüyası haline gelen Bayraktar'lar bu başarısıyla sosyal medyanın gündeminden düşmüyor.

Bayraktar SİHA'ların, "Düşman üzerinde baskı kuran, psikolojik harp silahları olma özelliği" kazandığı vurgulanırken Ukrayna halkının Türk bayraklarıyla "Bayraktar" şarkısını söyledikleri görüntüler kameralara böyle yansıdı.

Bir başka paylaşımda ise "insan hakları savunucusu" olduğunu söyleyen bir kullanıcı, Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın tweetine yanıt vererek kendi çizimini paylaştı.

Hello, I’m a human Rights artist activist and I know it may read and be strange but I painted this “Saint Bayraktar” (San Dron in Spanish, I’m from Venezuela) in the same vein of the “saint Javelin” hype iconic and viral art. I leave it here for y’all to consider use. Thanks 🇹🇷🇺🇦 pic.twitter.com/eZfBU1p1I6