

Sosyal medya platformlarına reklam yasağı başladı

Türkiye'ye resmi temsilci atamayan yurt dışı kaynaklı sosyal medya şirketlerine uygulanacak reklam yasağı Resmi Gazete'de yayımlandı. Böylece temsilci atamayan Twitter, Periscope ve Pinterest'e ise reklam yasağı geldi.

1 Ekim 2020’de yürürlüğe giren sosyal medya yasasının 3’ncü aşaması olan 'Reklam Yasağı', Resmî Gazete’de yayımlandı.

Atama yapmayan şirketler reklam alamayacak

7253 sayılı yasa gereği Türkiye’ye resmi temsilci atamayan yurt dışı kaynaklı sosyal medya şirketleri, artık Türkiye'de reklam alamayacak.

Reklam yasağı uygulamasını BTK, BDDK, TCMB, VDK ve ilgili tüm kamu kurumları denetleyecek. Reklam veren şirketlere de ceza kesilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Resmi Gazete'de yayımlanan 'reklam yasağı' ilanını duyurarak açıklama yaptı.

Sayan, Türkiye’ye temsilci atamayı ve yükümlülükleri yerine getirmeyi kabul eden sosyal ağ şirketlerine teşekkür etti.

Fatih Sayan, Twitter ve Pinterest'in de gerekli adımları atmasını beklediklerini söyledi.

Reklam yasağı ne anlama geliyor?

Reklam yasağı kararının yayımlanması ile Türkiye’de vergi mükellefi olan şirket ve kişilerin, söz konusu sitelere reklam vermesi yasaklanacak.

Platformlarla reklam sözleşmesi yapılamayacak. Bu sitelere reklam bedeli olarak para ödenemeyecek.

Temsilcilik açmayan sosyal medya şirketleri, reklam cezasının ardından da internet sitelerine erişimi zorlaştıracak 'bant daraltma' yaptırımı ile karşılaşacak.

1 Ekim 2020'de yürürlüğe giren sosyal medya yasası ile sosyal medya devlerine "Türkiye'de temsilci atama zorunluluğu" getirilmişti.

40 milyon lira ceza kesildi

Bilgi Teknolojileri ve İletişimi Kurumu (BTK) tarafından temsilci atamayan şirketlere 40 milyon liralık idari para cezası kesilmiş ve tebliğ edilmişti.