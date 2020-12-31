AjansHaber.com.tr Dünya Buzul şelalesi sonu oldu

Sosyal medya fenomeni Wang Xiangjun öldü

Ünlü Çinli sosyal medya fenomeni Wang Xiangjun, buzul şelaleye tırmanırken öldü.

10 gün önce buzul şelalesini araştırırken kaybolan Glacier Bro lakaplı Çinli sosyal medya fenomeni ve çevreci Wang Xiangjun'un, Tibet'te buzul şelaleye tırmanırken düşerek öldüğü tahmin ediliyor.

Tibet'te 20 Aralık'ta bir buzul şelalesini araştırırken ortadan kaybolan, "Glacier Bro" lakaplı Çinli sosyal medya fenomeni ve çevreci Wang Xiangjun'un, sosyal medya hesabından cumartesi günü yapılan açıklamada ünlü fenomenin öldüğü duyuruldu.

CANSIZ BEDENİ ARANIYOR

Wang Xiangjun'un Tibet'in kuzeyindeki Lhari ilçesinde bir buzul şelalesine tırmandığını ve bu sırada kaza geçirdiği açıklandı. Yetkililerin, Wang Xiangjun'un cansız bedenini aradığı belirtildi.

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