Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi maymuna işkence etti

Meriç İzgi ve Kaan Özdil, yine bir rezalete imza attı. Sosyal medya fenomeni İzgi, yasadışı yollardan satın alıp Türkiye'ye soktuğu 3. maymununu Özdil'in canlı yayınına çıkarıp işkence etti. Ülkeye girişi yasak olan hayvanları sırf etkileşim için doğal ortamından ayıran Meriç İzgi, sosyal medyada büyük tepki topladı. Hayvan kaçakçılığını alışkanlık haline getiren Meriç İzgi'ye maymun Koko ile yaptığı paylaşımlar sonrasında daha önce 8 bin TL ceza kesilmişti. 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na göre yırtıcı ve vahşi hayvanların sahiplenilmesi ve beslenmesi yasak. Maymun türleri de bu kategoride ve ithalatına izin verilmiyor. AIDS ve Hepatit gibi hastalıklar bulaştırması da olası.

HAYVAN KAÇAKÇISI MERİÇ İZGİ AKILLANMIYOR!



🔹Sosyal medya fenomeni #Meriçİzgi kaçak yollarla aldığı maymun #Koko'ya etkileşim için işkence etti. Meriç İzgi'ye daha önce de maymun Koko ile yaptığı paylaşımlar nedeniyle 8 bin TL ceza kesilmişti. pic.twitter.com/LoCKjQ9oRZ — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) September 15, 2020

Maymun Koko ile yaptığı paylaşımlar sayesinde çok sayıda takipçi kazanan Meriç İzgi'nin evine bir süre önce baskın düzenlenmiş, kaçak yollarla ülkeye sokulan maymuna Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü el koymuştu. 8 bin TL ceza ödeyen sosyal medya ünlüsü durmadı. 5 ay sonra ikinciyi, o elinden alınınca 3.'yü aldı ve videolar paylaşmaya devam etti.

Son tepkilerin ardından ise sanki maymunu kendi özgür bırakmış gibi şu mesajı yayımladı: "Bir sürelik (belki de kalıcı olarak) Koko ile yaptığım sevimli paylaşımlara ara vereceğim. Büyümeye ihtiyacı var, fakat kafeslerde değil. O iyi olacak, daima sevgi ile büyüyecek."

ŞÖHRET İÇİN YAPAMAYACAKLARI ZALİMLİK YOK

Hürriyet'in haberine göre; İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi'nden avukat Deniz Tavşancıl Kalafatoğlu "Şöhret tatlı geliyor olacak ki sözde fenomen zavallı hayvanların peşini bırakmadı. Zalimliğe devam ediyor. Bu büyük vicdansızlık. Burada beni yaralayan bir başka husus da binlerce gencin bu cahili örnek alıyor olması. Burada önce ebeveynlere iş düşüyor, çocukları kimleri izliyor takip etsinler. Ayrıca yetkililerin bu işi sıkı denetlemesi şart. Daha büyük cezalar uygulanmalı. Yasaya aykırı şekilde elde edilen bir hayvanın videoları çekiliyor. Üzerinden para kazanılıyor. Bu ve benzeri sayfaların acilen erişime engellenmesi de bir çözüm olabilir" diyor.

YABAN HAYVANININ YERİ HABİTATI

Avukat Kalafatoğlu şöyle devam ediyor: "Her şeyden önce yaban hayvanının yeri doğal yaşam alanı, habitatlarıdır. Bu hayvanların doğasından, özgürlüklerinden koparılarak eve alınması hem yasak hem vicdansızca. Çocuğunu sevindirmek isteyen, bakın pet-shop demiyorum, barınaklardan kedi-köpek sahiplensin. Böylelikle hem bir can kurtarmanın hazzını yaşar hem de evlatlarına iyi bir örnek olurlar. Lütfen çocuğunuzun her isteğini yapmayın, özellikle evcil hayvan konusunda 'Hayır' demeyi öğrenin."