Sosyal medya fenomeni genç kadına işkence anları!
Sosyal medya fenomeni İrem Ay'ın eski eşinden işkence göründüğü görüntüler ortaya çıktı.
Sosyal medya fenomeni olarak tanınan İrem Ay, 4 yıl evli kaldığı eski eşi Berkay S.'nin kendisi darp ettiğini öne sürerek ardı arkası kesilmeyen skandal fotoğraflar paylaştı.
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İrem Ay'ın paylaştığı fotoğraflarda, eski eşi Berkay S.'nin gülerek başında bekleyip selfie çektiği, Ay'ın ise feci şekilde darp edildiği ve bu nedenle vücudunda çok sayıda morluklar olduğu görüldü.
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Genç kadın yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
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"Ben susarsam, 'susma ve korkma' dediğim her kadın sindirilir ve susar. Korkmuyorum. Başkasının başına gelince ses çıkarmak kolayken kendi başına gelince utanıyor ve geri duruyorsun. Utanması gereken sen değilsin. Şiddetin her türlüsüne hayır. Bir de üstüne gülümseyerek selfie çekilenine..."
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