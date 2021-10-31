Sosyal medya fenomeni annesini cezaevinden kaçırdı

Sosyal medya fenomeni olan Aida Victoria Merlano, cezaevinde annesini ziyaret ettiği sırada görevli memurların dikkatini dağıtarak annesini bir ip yardımıyla cezaevinden firar etmesine yardım etmekle suçlanıyor. 21 yaşındaki Kolombiyalı Instagram fenomeninin bir süredir annesini kurtarmak için plan yaptığı ve sonunda bunu başardığı iddia ediliyor. Ortaya atılan bu iddia dünya gündeminde ses getirmeye yetti.

15 YIL CEZAEVİNDE KALACAKTI

2019 yılında, 38 yaşındayken Aída Merlano senatör oldu ancak seçimlerde hile, yolsuzluk ve kendi adına yasadışı silah bulundurma delillerine dosyasına ekleyenfederal polisler tarafından hızlıca yakalandı. Rebolledo, seçim zaferinden sonraki 6 ay içinde çıkartıldığı mahkeme tarafından yargılama sonucu 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı, ancak iki hafta sonra cezaevinden kaçmayı başardı. Kızı, ayrıntılı firar planını hazırlamakla suçlandı, ancak kefalet ödeyince serbest kaldı.

Annesi 3 aydır kaçarken, Aída Victoria uluslararası manşetlere çıkan tüm bu skandaldan para kazandı. Bu olay ise ayrı bir tepki topladı. Instagram modeli, çıplak poz verdiği ve kelepçeli bir şekilde “Kaçak Kongre Üyesi İtiraf Ediyor” başlığıyla bir derginin kapağına çıkmayı başardı. Netflix dizilerini aratmayan bu firar hikayesi ve akabinde bu olaydan binlerce dolar para kazanmayı başaran fenomen kadın bir anda takipçi sayısını da artırmayı başardı. Adeta krizi fırsata çevirdi.

INSTAGRAM HESABINDAN AÇIKLAMA YAPTI

Ünlü fenomen Aída Merlano nihayet Ocak 2020’de Venezuela’da özel bir operasyon sonucu interpol tarafından yakalandı. Salı günü yapılan halka açık duruşmada kızı suçsuz olduğunu belirtse de ağır cezaya çarptırılabilir. Aída Victoria Instagram’dan yayımladığı son videoda “Her gün 21 yıl hapis yatabileceğimi bilerek kalkmama rağmen mutluyum çünkü mutluluğun her gün verilen bir karar olduğuna inancım var. Bugün mutlu ol çünkü yarın ne olacağını bilemezsin” dedi.

Olayla ilgili Adalet Bakanlığının açtığı soruşturma ise çok yönlü olarak devam ediyor. Yetkililerden resmi açıklama bekleniyor.