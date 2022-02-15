Sosyal medya düzenlemesinde sona gelindi

Sosyal medyada dezenformasyonun önüne geçmek için hazırlanan yasa taslağı büyük ölçüde şekillendi.

Önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde son toplantı gerçekleştirilecek. Çalışma daha sonra Meclis'te milletvekilleri ile istişare edilecek ve kanun teklifine dönüştürülecek.

Temsilciler gerçek kişi olacak

Düzenlemede 3 ana başlık bulunacak. Mevcut yasaya göre sosyal medya şirketlerinin temsilcileri "tüzel" kişi sıfatına sahip. Ancak bu durum, yükümlülüklerin yerine getirilmesinde yetersiz kalıyor.

Yasanın ihlalinde muhatap bulunabilmesi için şirketlerin Türkiye'deki temsilcileri "gerçek" kişi olacak.

Dezenformasyona yaptırım geliyor

Sosyal medya düzenlemesinde, dezenformasyona ilk kez ceza getirilecek. Yalan ve yanıltıcı haberleri bilerek yayanlara Türk Ceza Kanunu'nda hapis cezasına varan yaptırımlar yer alacak.

Düzenlemenin bir başka ayağı ise internet medyası olacak. İnternet medyasının yasal altyapısı oluşturulacak. Böylelikle Basın İlan Kurumu'ndan ilan almaları sağlanacak. Çalışanlar da basın yasasına tabi olacak.

Sosyal medya düzenlemesi Meclis'e sunulunca Adalet Komisyonu'nun gündemine gelecek.