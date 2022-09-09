Sosyal konut projesinin detayları belli oluyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkan Turu'nun ardından yurda dönüş yolunda, 13 Eylül'de açıklanacak Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine ait bazı detayları açıkladı.

Kampanyanın, vatandaşlardan yüksek kira bedeli talep ederek korsanlık yapanlara büyük darbe vuracağını belirten Erdoğan, 10 bin sanayi sitesiyle vatandaşlara kendi işini kurma imkanı vereceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konu hakkındaki açıklamalarından önemli satır başları şu şekilde:

"250 bin konut, 100 bin altyapılı konut arsası içeriyor"

Bu kampanyanın vatandaşımızı çok çok olumlu istikamette etkileyeceğine inanıyoruz. Burada sadece konut değil, aynı şekilde arsa projemiz var. 250 bin konut, 100 bin altyapılı konut arsası içeriyor. İcabında vatandaş 'ben kendim yapacağım' diyorsa, onlara da 'buyur kardeşim, 100 bin arsa var, kendin de yapabilirsin' diyoruz. Ayrıca 10 bin sanayi sitesiyle vatandaşımıza kendi işini kurma imkanı da sağlanacak.

"Yüksek kira bedeli almak suretiyle korsanlık yapanlar büyük darbe yiyecek"

Gençler, emekliler, engelliler, şehit yakınları ve gazilere yönelik özel kontenjanlar olacak. Vatandaşlarımıza böylece ev sahibi olabilme kolaylığı sunuyoruz. Bunlarla birlikte inanıyoruz ki yüksek kira bedeli almak suretiyle korsanlık yapanlar da burada en büyük darbeyi yiyeceklerdir.