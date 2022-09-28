Sosyal konut projesinde ilk temellerin atılış tarihi belli oldu!

Bakan Murat Kurum'un konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

4 Eylül’de başvurularımız başladı. İlan edildiği günden itibaren 81 ilimizde, ilçelerimizde büyük bir heyecanla karşılandı. Proje kapsamıyla toplumun tüm kesimlerine hitap ediyor.

81 ilden gelen talepler, sorular, vatandaşlarımızın merakla beklediği bu proje konusunda güzel izlenimler alıyoruz. Başvuru sayıları 5 milyona yaklaştı.

Bu projenin %20’sini gençlere, %20’sini emekli vatandaşlarımıza ayırdık, %5’ini şehit, gazi ailelerimize %5’ini de engelli vatandaşlarımız için ayırdık. Milletimiz Cumhurbaşkanımıza güvenini başvuru sayısıyla net bir şekilde gösterdi.

Bu süreci hakkaniyetli yönetmek zorundayız. Başvuru şartlarımız belli her ev hanesinden 1 başvuru alabiliriz ve başvuru yapacak kişilerin gelirleri İstanbul’da 18 bin liranın Anadolu’da 16 bin liranın altında olması gerekiyor.

Biz bu projeyi açıkladığımız zaman maalesef muhalefet ne projeyi sahiplendi ne de projeye ‘Hayır’ dedi işte ‘Yapamazlar’, ‘Edemezler, parayı bulamazlar’ gibi birçok algı ve iftira üzerinden siyaset yapmaya devam ettiler.

Geçmişe dönüp baktığınızda bu 20 yıllık süreçte kazandığımız 15 seçimde AK Parti olarak milletimize ne söz verdiysek büyük bir çoğunluğunu tutmuşuz. Bu belki dünyada örneği görülmeyecek bir siyaset anlayışı.

Muhalefet projeyi sahiplenemedi. Ne yapacaklarını şaşırdı. 26 Ekim'de 5 bin konutun temelini atacağız. 10 şehirde ortak temel atacağız. Daha başvurusu bitmeden hızlıca inşaatları yürüteceğiz.

5 milyona yakın başvurunun bir milyon 714 bini gençlerimiz. Bu, gençlerin projeye olan güvenini gösteriyor.

Her ev hanesinden 1 başvuru

"Bu süreci hakkaniyetli yönetmek zorundayız. Başvuru şartlarımız belli her ev hanesinden 1 başvuru alabiliriz ve başvuru yapacak kişilerin gelirleri İstanbul’da 18 bin liranın Anadolu’da 16 bin liranın altında olması gerekiyor."

"Biz bu projeyi açıkladığımız zaman maalesef muhalefet ne projeyi sahiplendi ne de projeye ‘Hayır’ dedi işte ‘Yapamazlar’, ‘Edemezler, parayı bulamazlar’ gibi birçok algı ve iftira üzerinden siyaset yapmaya devam ettiler."

"Geçmişe dönüp baktığınızda bu 20 yıllık süreçte kazandığımız 15 seçimde AK Parti olarak milletimize ne söz verdiysek büyük bir çoğunluğunu tutmuşuz. Bu belki dünyada örneği görülmeyecek bir siyaset anlayışı. "

Konut temelleri

"Aylardır bu projeye hazırlık içerisindeyiz. Daha 31 Ekim’e kadar başvuru süresi var. Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 10’un üzerinde ilde aynı anda temellerimizi atacağız. 5 bin konutun temelini büyük bir coşkuyla atacağız."

"20 yıllık süreçte hep gençlerimizle birlikte yol yürüdük. Her şeyi onların lehine olacak şekilde düzenlemeler yaptık, onların geleceği için vizyon projeler koyduk ve gerçekleştirdik. Devlet bugün ülkemizin 100 yılını planlayacak şekliyle çalışıyor."

Yeni mezun şartı

"Gençlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda biz projelerimizi şekillendiriyoruz. Yeni mezun olmuş gençlerimiz bizim projelerimizde çalışsın diye ‘Yeni mezun’ şartı koydu projelerimize ki bu projemizde de var. "

"5 milyona yakın başvurunun 1 milyon 714 bini gençlerimiz. Bu gençlerin bu projeye olan güveninin net bir göstergesidir. Projemiz alternatifli 2280 lirayı ödeyemiyorsan arsaya başvurup 1100-1200 lira taksitle 10 yıl faizsiz."

"Bu bir sosyal konut projesi maaliyetine %40-50 gibi bir sübvansiyon ile başlıyoruz her gelir grubundan vatandaş buraya erişsin diyen devlet, ödemede güçlük çekmesi adına niye vatandaşını zorlasın? Geri ödeme güçlüğü çeken oran %1 bile değildir."

Taksit fiyatları

"Vatandaşımız direkt TOKİ’ye borçlanıyor, banka yok aracı yok. Taksitleri 2280 liradan başlıyor diyelim ki bir sonraki sene memur maaşına %40 zam geldi, biz %40 yapmak zorunda değiliz ki yapmamışız da zaten. Biz bunu hep gözettik gözetmeye devam edeceğiz."

"Orta gelirle ilgili de kampanya yapıyoruz, talep geldiği çerçevede yeni müjdeleri önümüzdeki süreçte Sayın Cumhurbaşkanımız vermeye devam edecek, yapılanların teminatı da Cumhurbaşkanımızdır."

"Bizi eleştiren muhalefetin yönettiği belediyeler var. Kılıçdaroğlu kendi Belediye Başkanlarına dönüp ‘3 buçuk senedir İstanbul’u, Ankara’yı, İzmir’i yönetiyorsun niye bunlarla ilgili proje yapmadın?’ diye sormuyorsun."

Kiraya verme hakkı

"25 Ekim'de 17 ilde ilk temelleri atıyoruz"

"25 Ekim'de 17 ilde ilk temelleri atıyoruz. Ankara, Afyon, Amasya, Aydın, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Tunceli, Uşak, Yozgat ve Zonguldak'ta 5 bin konutun temelini atıyoruz."

"Bütün illerimize yazı yazdık ‘İlde, ilçende ihtiyaç neyse bize bu ihtiyacı bildir’ dedik. Valiliklere yazdık onlarda ilgililerle görüşmek suretiyle bize talepleri ilettiler. Bizde nüfus dağılımına göre adaletli şekilde sayıları belirledik ilçelere dağıttık.

"Biz milletimizle hep kol kola yol yürüdük ve yürümeye devam edeceğiz. Siz 6’lı masa etrafında köşe kapmaca oynarken biz milletin derdiyle meşgulüz. 6’lı masa etrafında ikbal peşinde, gelecek kaygısıyla koşarken, biz vatandaşa proje üretiyoruz.

"Gerçekten ev sahibi olamayan, umudu olan beklentisi olan vatandaşlarımızın ev sahibi olması. Gelir şartı koyduk ki bu vatandaşlarımız alsın. Alt gelir grubunu desteklemek zorundayız sosyal devlet budur. Dolayısıyla bizde bunu yapıyoruz.

Kiralar, konut fiyatları düştü, düşmeye de devam edecek

"Ben burada arzı artırıyorum talep karşısında, orta gelire de proje açıklayacağız dolayısıyla 600 bin içerisinde de orta gelirin alabileceği şartları sağlamaya çalışacağız. Biz bu projeyi açıkladık kiralar, konut fiyatları düştü, düşmeye de devam edecek."

Kore ve Kıbrıs gazilerimiz de bu projeye başvurabilecekler.

"Biz şehit, gazi ailelerimize %5 kontenjan ayırdık. Burada gelen talep üzerine Aile Bakanlığımızla görüştük. Evi olmayan Kore ve Kıbrıs gazilerimiz de bu projeye başvurabilecekler.