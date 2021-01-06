Sosyal ağlara üçüncü ceza yolda: 3 aylık reklam yasağı başlıyor

Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarının temsilcilik açmalarını zorunlu kılan düzenlemenin yürürlüğe girmesinin üzerinden üç ay geçti.

Türkiye’de temsilcilik açmamaları nedeniyle ilk aşamada 10 milyon lira, ikinci aşamada 30 milyon lira olmak üzere toplam 40 milyon TL para cezası uygulanan Facebook, Twitter ve TikTok gibi sosyal medya platformları üçüncü yaptırım olan reklam yasağıyla karşı karşıya.

Geçen yıl 1 Ekim'de yürürlüğe giren ve 'sosyal medya yasası' olarak bilinen 7253 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"a göre günlük erişimi 1 milyondan fazla olan sosyal medya şirketlerinin Türkiye’ye temsilci atamaları gerekiyordu.

Geride kalan süreçte Rusya merkezli sosyal medya platformu VKontakte (VK) ve YouTube Türkiye’de temsilcilik açacağını ilan ederken Facebook, Instagram, Twitter, Periscope, TikTok ve Dailymotion gibi sosyal ağ sağlayıcıları Türkiye’de temsilcilik açmadı.

Türkiye’de temsilcilik açmayan bu platformlara aralık ayı başında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından uygulanan 30 milyon liralık ikinci idari para cezasının üzerinden de 30 gün geçti. Yasa gereği, temsilcilik açmayan bu platformlara şimdi reklam yasağı uygulanacak.

Sosyal ağ sağlayıcılarının Türkiye’de temsilcilik açmama kararları sürdüğü takdirde, reklam cezasından üç ay sonra internet trafiği bant genişliği yüzde elli daraltılacak. Bu daraltma kararından sonra da temsilcilik açılmazsa bant trafiğinin yüzde 90 daraltılması yaptırımı uygulanacak.

Sosyal medya şirketleri, bu süreçlerin sonunda da olsa Türkiye'de temsilcilik açmayı kabul ederlerse kendilerine o güne kadar kesilen idari para cezalarının dörtte biri tahsil edilecek, reklam yasağı kaldırılacak ve internet trafiği bant genişliğine yapılan müdahale de sonlandırılacak.

Yasa kapsamında, sosyal medya şirketleri Türkçe yapılan başvuruları Türkçe cevaplayacak, kişilik haklarının ve özel hayatın gizliliğinin ihlalinde başvurulara sosyal ağ sağlayıcı tarafından 48 saat içinde cevap verilecek. Sosyal medya şirketleri kişi başvurularına ilişkin 6 ayda bir rapor yayınlayacak.

Mahkeme kararına rağmen 24 saat içinde hukuka aykırı içerikleri çıkarmayan sosyal ağlar, doğacak zarardan sorumlu olacak.

Ayrıca sosyal medya şirketleri, Türkiye'deki kullanıcıların verilerini Türkiye'de bulundurma yönünde gerekli tedbirleri alacak.