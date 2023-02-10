Soruşturma başlatılmıştı! Bakan Bozdağ'dan açıklama geldi!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, depremde yıkılan binalarla ilgili yapılan soruşturmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Sorumlu olanlar cezasını çekecek

Sorumlu olanların yurt dışına çıkış yasaklarının konulması için gerekli adımlar atılmaktadır.. Sorumlular kimlerse ortaya çıkarılacaktır.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız bu felaketin ardından soruşturmaları yürütmektedir. Sorumluların takibi için işlemler hızla yürütülecektir. Bütün yıkılan binaların hepsinde delil tespiti yapılıyor. Herhangi bir delilik ortadan kaybolmasına asla izin verilmemektedir.

Soruşturma başlatıldı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Adana, Hatay ve Osmaniye'de yıkılan binalara ilişkin soruşturma başlatıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, ilk gün yaşanan depremlerin hemen ardından ekiplerin harekete geçtiği bildirildi.