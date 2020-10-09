"Sorunu çözdük" dedi Kadıköy'ü sel bastı

CHP'nin algı siyasetini harfiyen uygulayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, PR çalışmalarına devam ediyor. Twitter hesabından bir video paylaşan CHP'li İmamoğlu, Kadıköy'deki sel gerçeklerini saklamaya çalıştı.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun algı söylemlerine bugün bir yenisi daha eklendi. Vatandaşların gerek ekran önünden gerekse sosyal medyadan gözünü boyayan İmamoğlu 6 gün önce sosyal medya hesabı Twitter'dan bir video paylaşmış ve Kadıköy'de yağmur yağdığında yaşanan sel ve su taşkınları sorununu çözdüğünü ifade etmişti.

Fakat dün çekilen görüntülerde Kadıköy'ün belli noktalarında su taşkınları yaşandığı görüldü. Böylece Ekrem İmamoğlu algı karnesine bir artı daha ekledi.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yalanlarına bugün bir yenisi daha eklendi.

CHP'li İmamoğlu, 6 gün önce sosyal medya hesabı Twitter'dan bir video paylaştı.

Ekrem İmamoğlu Kadıköy'de yağmur yağdığında yaşanan sel ve su taşkınları sorununu çözdüğünü ifade etti. Fakat dün çekilen görüntülerde Kadıköy'ün belli noktalarında su taşkınları yaşandığı görüldü.