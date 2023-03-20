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Soru hırsızları gözaltında!

FETÖ silahlı terör örgütü mensupları tarafından 2011-2013 yılları arasında yapılan sınavların sorularını çalan 24 kişi daha gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensupları tarafından 2011-2013 yılları arasında yapılan KPDS, ALES, YDS ve ÜDS sınav sorularının usulsüz şekilde alınması ile ilgili operasyon yapıldı.
 

Ankara'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 2011-2013 yılları arasında yapılan KPDS, ALES, YDS ve ÜDS sınav sorularını usulsüz şekilde alarak örgüt mensuplarına dağıttığı tespit edilen 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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