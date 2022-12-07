Sorgun, herkesi Şebiarus törenlerine davet etti!

AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Mevlana denilince sadece semanın akla geldiğini, ancak Mevlana'nın ömründe sadece bir kez sema yaptığını söyledi.

Mevlana'nın 25 bin 700 beytinin bulunduğunu belirten Sorgun, "Celaleddin-i Rumi hayatında bir defa sema etmiştir ama yıllarca Mesnevi'yi yazdırmıştır. Sadece Mesnevi değil Divan-ı Kebir gibi eserleri de vardır. Mevlana ufkuyla, yaptığı aydınlıkla hem Doğu'yu hem de Batı'yı etkilemiştir. Doğu'da ve Batı'da bir çok filozofa etki etmiştir." dedi.

Ahmet Sorgun, Mevlana'nın hep umut çağrısı yaptığını, asırları aşan bu çağrısına her zamankinden daha çok ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Mevlana'nın 749. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Etkinlikleri'nin 7-17 Aralık tarihlerinde gerçekleştirileceğini anımsatan Sorgun, Konya'daki etkinliklerin temasının "Dostluk Vakti" olduğunu anlattı.

Sorgun, 10 gün süreyle Konya'da onlarca programın icra edileceğini kaydederek, imkanı olan herkesi Şebiarus programlarına katılmaya, etkinliklere gitme imkanı bulunmayanları ise Mevlana'yı daha çok okumaya ve anlamaya davet etti.