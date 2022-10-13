Sony-Honda ortaklığında elektrikli otomobil geliyor!

Otomobil üreticilerinin, elektrikli araçlara yönelik yatırımlarını hızlandırmasıyla farklı sektör firmaları arasındaki ortaklık girişimleri dikkati çekiyor.

Japon üreticilerin iş birliğiyle kurulan Sony Honda Mobility'den yapılan açıklamada, yeni elektrikli otomobile yönelik firmanın hedefleri duyuruldu. Buna göre firmanın, Honda'nın Kuzey Amerika'daki fabrikasında üreteceği elektrikli otomobil için siparişler 2025 yılının ilk yarısında çevrim içi alınacak.

Kuzey Amerika'da 2026'da piyasaya sürülecek elektrikli araç, Japonya'da ise aynı yılın ikinci yarısında müşterilere teslim edilecek. Artırılmış gerçeklik ve sürücüsüz kullanım gibi teknolojilerden faydalanabilecek araç, takvimi belirsiz de olsa, Avrupa'da da satışa sunulacak.

Mobilitede farklı bir yaklaşım

Sony Honda Mobility Üst Yöneticisi (CEO) Mizuno Yasuhide, düzenlediği basın toplantısında "mobilitede inovasyon" şeklinde nitelediği hedeflerine yönelik, "Geleneksel otomobil üreticilerine kıyasla, mobilitede inovasyon oluşturacak farklı yaklaşımlar sergilemeliyiz" dedi. Mizuno, "yazılım teknolojileri etrafında inşa edilen yeni bir firma, mobilite teknolojisi firması olacağız" ifadelerini kullandı.

Eylülde kurulan yeni firma, Sony'nin sensör ve eğlence, Honda'nın otomobil üretimindeki tecrübesiyle yeni nesil elektrikli araç imal etmeyi hedefliyor.

Sermayesi 10 milyar yen (68 milyon dolar) seviyesindeki Sony Honda Mobility hisselerini yüzde 50'şer olmak üzere iki Japon üretici paylaşıyor.