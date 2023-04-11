AjansHaber.com.tr Gündem Sonuçlar açıklandı! 31 bin 600 yeni personel!

Sonuçlar açıklandı! 31 bin 600 yeni personel!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Aramıza katılan 31.600 yeni çalışma arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyor, başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, daha önce Sağlık Bakanlığına 31 bin 600 personel alınacağını açıklamıştı. Personel alımına yönelik KPSS 2023/5 tercih sonuçları açıklandı. Sonuçlara "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

Fahrettin Koca’dan tebrik mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Aramıza katılan 31.600 yeni çalışma arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyor, başarılar diliyorum" ifadesini kullandı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Yeniden Refah Partisi aday listesini açıkladı!
AK Parti'den liste açıklaması
AK Parti'nin milletvekili aday listesi açıklandı
Eski bakanlar İyi Parti listesinde!
MEB ara tatil için tarih verdi!
VClub'dan mahkeme açıklaması!
İYİ Parti'de aday listesi belli oldu!