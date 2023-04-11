Sonuçlar açıklandı! 31 bin 600 yeni personel!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Aramıza katılan 31.600 yeni çalışma arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyor, başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, daha önce Sağlık Bakanlığına 31 bin 600 personel alınacağını açıklamıştı. Personel alımına yönelik KPSS 2023/5 tercih sonuçları açıklandı. Sonuçlara "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.
Fahrettin Koca’dan tebrik mesajı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Aramıza katılan 31.600 yeni çalışma arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyor, başarılar diliyorum" ifadesini kullandı.
Bakanlığımızın 31 Bin 600 sağlık personeli alımına yönelik KPSS 2023/5 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI. Sonuçlara https://t.co/DSml5tq0jp adresinden ulaşılabiliyor. Aramıza katılan 31.600 yeni çalışma arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyor, başarılar diliyorum.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 11, 2023
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