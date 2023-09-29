Songül Karlı bir değişti, pir değişti!
Geçirdiği bir dizi estetik operasyonun ardından bambaşka birine dönüşen Songül Karlı'yı hayranları tanımakta güçlük çekti.
Ekranlardan bir süredir uzak kalan Songül Karlı'nın son hali görenleri şaşırtı.
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Büyük bir değişim geçiren Karlı'yı hayranları tanımakta zorlandı.
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Şarkıcılığın yanında sunuculuk da yapan Songül Karlı, bir süredir televizyon ekranlarında görünmüyordu.
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Karlı'nın sosyal medya paylaşımlarındaki paylaşımları, yaşadığı büyük değişimi gözler önüne serdi.
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