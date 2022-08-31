Son Sovyet Mihail Gorbaçov!
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin son lideri Mihail Gorbaçov 91 yaşında hayatını kaybetti. Soğuk Savaş dönemini kapatan isim olarak anılan Gorbaçov, bir döneme damgasını vurdu.
Bir dönemin dünya siyasetine yön veren Mihail Gorbaçov, 2 Mart 1931'de Rusya'nın güneyindeki bir köyde dünyaya geldi.
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Moskova Devlet Üniversitesi'nde hukuk eğitimi alan Gorbaçov, 1978'de Moskova'ya yerleşerek Komünist Parti'ye üye oldu.
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1980'de Politbüro'nun en genç üyesi olarak tanınan Gorbaçov, 1985'te art arda üç yaşlı üyenin ölmesinin ardından Komünist Parti Genel Sekreterliği'ne seçildi.
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Sovyet rejimini batılı devletlerle uyumlu, daha modern bir sosyal demokrasiye dönüştürmeyi hedefleyen Gorbaçov, Sovyet politik sistemini demokratikleştirebilmenin yolları aradı.
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