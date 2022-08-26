Son seçim anketinin sonuçları açıklandı!
Optimar’ın yaptığı son seçim anketinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açık ara birinci olduğu görüldü.
Optimar Araştırma tarafından yapılan son seçim anketinin sonuçları açıklandı. Ankette ilk sırayı yüzde 36.48 ile Cumhurbaşkanı Erdoğan aldı. İkinci sırada Mansur Yavaş yüzde 14.67 oranında oy alırken, Kılıçdaroğlu'nun oy yüzdesi 14.57 oldu.
Anket şirketleri tarafından yapılan araştırmalar hayli ilgi görüyor. Optimar Araştırma da son anketinin sonuçlarını vatandaşlarla paylaştı. Şirket, 12-15 Ağustos'ta Türkiye genelinde 2 bin kişiye hem hangi partiye hem de hangi adaya oy vereceğini sordu.
Ankette Türkiye geneline "Sizce bugün Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?" sorusu soruldu. Anket sonuçlarında yüzde 64 oranla 'Ekonomi' yanıtı verildi, ikinci sırada 'İşsizlik', üçüncü sırada ise 'Suriyeliler' sonucu çıktı.
Anketin Cumhurbaşkanlığı ayağında zirveyi yüzde 36.48'lik oy oranıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan aldı. Cumhurbaşkanı'nı sırasıyla yüzde 14.67 ile Mansur Yavaş, yüzde 14.57 ile Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 9.52 ile Selahattin Demirtaş, yüzde 8.30 ile Devlet Bahçeli, yüzde 7.62 ile Meral Akşener, yüzde 3.73 ile de Ekrem İmamoğlu takip etti.