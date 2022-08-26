Son seçim anketinin sonuçları açıklandı!

Anket şirketleri tarafından yapılan araştırmalar hayli ilgi görüyor. Optimar Araştırma da son anketinin sonuçlarını vatandaşlarla paylaştı. Şirket, 12-15 Ağustos'ta Türkiye genelinde 2 bin kişiye hem hangi partiye hem de hangi adaya oy vereceğini sordu.