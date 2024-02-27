Son şampiyon Fenerbahçe, kupaya veda etti!
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında MKE Ankaragücü, Fenerbahçe'yi konuk etti. Başkent ekibi karşılaşmayı 3-0 kazanarak adını bir üst tura yazdırdı.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Ankaragücü sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmayı başkent kibi 3-0 kazanmayı başardı.
Başkent ekibine galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Morutan, 33. dakikada Chatzigiovanis ve 87. dakikada Garry Rodrigues kaydetti.
Bu sonucun ardından Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselirken kupanın son şampiyonu Fenerbahçe turnuvaya veda etti.
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