Son olarak Discord da Clubhouse benzeri bir özellik geliştiriyor

Facebook, Twitter ve Instagram'ın ardından pandemi döneminde en fazla tercih edilen iletişim uygulamalarından biri olan Discord da Clubhouse benzeri bir özellik geliştiriyor. Böylece yalnızca belirlenen kullanıcıların konuşabileceği bir yapı oluşturuluyor.

Sesli sosyal ağ Clubhouse'un yükselişi, Facebook ve Twitter olmak üzere birçok farklı sosyal medya şirketinin dikkatini çekiyor. Dolayısıyla şu ana kadar oldukça fazla sayıda Clubhousebenzeri servis ortaya çıktı. Bundan sonraki süreçte de yalnızca sesliodalaradayalı sohbet sistemlerinin artacağı aşikar. Son hamle ise Discord'dan geldi.

SADECE İZİN VERİLEN KİŞİLER KONUŞABİLİYOR

Pandemi döneminde hem şirketlerin hem de bireysel kullanıcıların epey fazla tercih ettiği Discord, normalde zaten klasik bir iletişim uygulaması. Fakat yeni geliştirilen Sahne Kanalı özelliğiyle Clubhouse benzeri bir yapıya kavuşuyor. Şu anda sınırlı sayıda bir kullanıcı kitlesiyle test edilen servis, yalnızca seçilen kişilerin söz hakkına sahip olmasını sağlıyor. Yani aslında şimdiki gibi tüm kullanıcılar mikrofon erişimini açıp konuşamıyor.

Özellikle öğretmenler kimi durumlarda uzaktan ders anlatırken öğrencilerin yalnızca dinlemesini istiyor. Bu tip durumlarda Discord'un yeni SahneKanalı özelliği işe yarayabilir. Şimdilik ne zaman hayata geçeceği ise belli değil.