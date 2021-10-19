Son dakika! Özdemir Bayraktar son yolculuğuna uğurlanıyor

BAYKAR İnsansız Hava Aracı Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar, dün hayatını kaybetti. Bayraktar'ın ölüm haberini oğlu Haluk Bayraktar, "Milli Teknoloji Hamlesi idealinin ve Milli SİHA'larımızın öncü ismi, Yönetim Kurulu Başkanımız ve yol göstericimiz Özdemir Bayraktar, Hakk'a yürüdü…" ifadeleri ile duyurdu. Özdemir Bayraktar için Esenyurt'ta bulunan BAYKAR fabrikasında tören düzenledi.

FATİH CAMİİ'NDE CENAZE TÖRENİ

Taziyelerin ve fabrikadaki törenin ardından Bayraktar'ın cenazesi Fatih Camii'ne getirildi. Bayraktar için cenaze töreni düzenleniyor. Özdemir Bayraktar, doğduğu köy olan Sarıyer Garipçe'de aile kabristanlığına defnedilecek.

GİRİŞİMCİ, SANAYİCİ

Girişimci, yüksek mühendis ve sanayici olan Özdemir Bayraktar, hayatını gerek arazide gerek bilgisayar tezgâhı başında Milli SİHA’lara vakfetti...

Baykar’ın paylaştığı bilgilere göre, 1949 yılında aslen Trabzon Sürmeneli olan Balıkçı Lütfi Reis’in oğlu olarak Sarıyer’in Garipçe köyünde hayata gelen Özdemir Bayraktar, Kabataş Erkek Lisesi’nden mezun oldu. 1967 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümüne giren Özdemir Bayraktar, başarılı bir eğitim döneminin ardından 1972 yılında mezun oldu.