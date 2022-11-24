Matrah düzenlemesi, Resmi Gazete'de yayımlandı!
Sıfır araç fiyatlarına ilişkin bir süredir merakla beklenen matrah düzenlemesi yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile sıfır araçların matrahları yeniden belirlendi.
"4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan bazı malların Özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahlarının yeniden tespiti hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, mezkûr Kanunun 12 nci maddesi gereğince karar verilmiştir." denilerek yeni matrah güncellemesi paylaşıldı.
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