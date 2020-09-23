AjansHaber.com.tr Gündem Sağlık çalışanlarına şiddette 2 tutuklama

Son dakika: Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına saldırmışlardı! 2 kişi tutuklandı

Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık çalışanlarına yönelik şiddete ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık çalışanlarına yönelik şiddete ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturmada, gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine sevk edildi.

Zanlılar, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Lütfü Karakuş'a ifade verdi.

Savcı Karakuş, şüphelilerden M.D.Ö ile S.K'nın tutuklanması, Y.Ö, M.S.Ö ve B.O'nu ise adli kontrol şartıyla salıverilmesi talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti.

Hakimlik, şüphelilerden M.D.Ö ile S.K'yi, "kamu malına zarar verme" ve "görevini yaptırmamak için direnme" suçlarından tutuklarken, Y.Ö, M.S.Ö ve B.O'yu da adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
İstanbul'da DHKP-C operasyonu
S-400'lerin nereye konuşlandırılacağını açıkladı
Sağlıklı yaşam bilgilendirilmesi yapılacak
Servisçi ve taksiciler toplandı
Van Valiliği’nden açıklama geldi
Mehmetçik'e taşınabilir mühimmat sistemi
Kovid hastası toprağa verilirken tabutu da yakıldı