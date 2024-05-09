Son bir haftada 108 terörist yok edildi!

Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın bilgilendirme toplantısında terörle mücadeleye ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Bu kapsamda, Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada aralarında sözde yöneticilerin de bulunduğu 108 terörist etkisiz hale getirildi.

Böylelikle 1 Ocak'tan bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 953'e ulaştı.

Ayrıca, geçtiğimiz hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist daha Habur'daki hudut karakoluna teslim oldu.