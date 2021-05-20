Son anket sonucu Özdağ ve İnce için ne söylüyor?

Son anket sonuçlarına göre, İnce'ye oy vermeyi düşünmeyenlerin oranı yüzde 60,1 olurken, Özdağ için ise bu oran yüzde 70,2 seviyesinde bulunuyor.

CHP'den ayrılarak Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce'nin ve İYİ Parti'den ayrılarak yeni parti çalışmalarını sürdüren Ümit Özdağ'ın alması muhtemel oy oranları merak konusu olmaya devam ediyor. Ortaya çıkan son anket sonuçlarına göre, iki isimle ilgili vatandaşların yaklaşımının oldukça düşük seviyede olduğu ortaya çıktı.

Optimar'ın yayınladığı ankete göre Muharrem İnce'ye "oy vermem" diyenlerin oranı yüzde 68,1 olurken, Ümit Özdağ için ise bu oran yüzde 70,2'yi buluyor.

Hürriyet gazetesi yazarı Ablülkadir Selvi, "Anket sonuçları mı anket partisi mi" başlıklı yazısında konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Muharrem İnce, Memleket Partisi’ni kurarak yola çıktı. Optimar, “Muharrem İnce’nin kuracağı partiye oy verir misiniz?” diye sormuş.

Ankete katılanların yüzde 68.1’i “Hayır” diyor. Yüzde 14’ü ise fikrinin olmadığını belirtiyor. Ama yüzde 17.9’u “Oy verebilirim” diyor. Muharrem İnce’nin partisinin kuruluşta daha büyük bir dalga meydana getirmesini bekliyordum. Ama yine de ikna edebilirlerse kendilerine oy verebileceğini söyleyen önemli bir kitle mevcut."

ÜMİT ÖZDAĞ

"Ümit Özdağ’ın milliyetçi partisi de kuruluş için gün sayıyor. Ümit Özdağ’a ilgi daha önce düşüktü. Ümit Özdağ’ı bir süredir yayınlarda daha sertleşmiş olarak görüyorum. Belki bunun etkisi vardır. “Ümit Özdağ’a oy verebilirim” diyenlerin oranı yüzde 8.3’e yükselmiş.

“Oy vermem” diyenlerin oranı yüzde 70.2 olurken, “Fikrim yok” diyenler yüzde 21.5 çıkıyor. Ümit Özdağ’ın çok çalışması lazım."

SARIGÜL’ÜN OY ORANI

"Mustafa Sarıgül’ün partisiyle ilgili oy oranlarını vermezsek eksik olur. Sarıgül’ün değişim partisinin oy oranı beni şaşırttı. Optimar’ın anketinde Türkiye Değişim Partisi kararsızlar dağıtıldığında yüzde 1 çıkıyor."