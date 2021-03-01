Son 9 sezonun rekoru: “Aslan Duvarı”

Süper Lig'de sahasında Erzurumspor'u 2-0 mağlup ederek üst üste 8. galibiyetini alan Galatasaray, savunmasıyla ön plana çıkıyor. Sarı-kırmızılı takım 26 maç sonunda kalesinde 19 gol gördü.

Puan itibarıyla şu an şampiyonluğa en yakın takım durumundaki Galatasaray liderliğini korurken, 8’de 8’lik seriyle de muhteşem bir hava yakalamış durumda.

Galatasaray, son 9 sezonun rekorunu kırdı

Mohamed Mostafa transferiyle hücum hattına büyük güç katan sarı-kırmızılılar bu sezon savunma yönüyle öne çıkıyor. 26 maç sonunda kalesinde sadece 19 gol gören Galatasaray, son 9 sezonun rekorunu kırdı.

Savunma anlamında daha iyi durumda

Söz konusu sezonlarda 4 şampiyonluk yaşayan Cimbom, 2012-13, 2014-15, 2017-18, 2018-19’dan savunma anlamında daha iyi durumda.

Defansif açıdan en iyi dönem 2010-11

Cimbom’un defansif açıdan daha iyi olduğu son sezon 2011-12’di. Galatasaray o dönemde Fatih Terim yönetiminde 26 maçta 18 gol yemişti.

Sezonun yarısında gol yemedi

Cimbom bu sezon ligde çıktığı 26 maçın 13’ünde kalesini gole kapattı. Sarı-kırmızılılar, ezeli rakibi Fenerbahçe’den iki maçta da gol yemedi.

İlk 26 hafta

SEZON ATTIĞI YEDİĞİ



20-21 52 19

19-20 44 20

18-19 55 27

17-18 61 28

16-17 50 27

15-16 50 36

14-15 50 32

13-14 47 22

12-13 49 29

11-12 48 18

Başakşehir (D) 2-0

Fenerbahçe 0-0

Ankaragücü 1-0

Rize (D) 4-0

Hatay 3-0

Trabzon (D) 2-0

Antalya 0-0

Gençlerbirliği 6-0

Yeni Malatya (D) 1-0

Başakşehir 3-0

Fenerbahçe (D) 1-0

Alanya (D) 1-0

Erzurum 2-0