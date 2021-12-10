Son 50 yılın en sıcak dördüncü kasımı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden yaptığı derlemeye göre, kasımda ortalama sıcaklıklar İstanbul, Sakarya, Bozcaada, İpsala, Florya, Çeşme, Antakya, Erdemli, Yozgat, Gemerek, Kayseri, Zara, Ulukışla, Samsun, Ordu, Bolu, Merzifon, Amasya, Tokat, Cide, Bafra, Ünye, Nallıhan, Zile, Kars, Bitlis, Doğubayazıt, Batman, Viranşehir çevrelerinde mevsim normalleri civarında, yurdun diğer bölgelerinde ise mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti.

Uzun yıllar kasım ortalama sıcaklığı 8,9 derece iken, geçen ay ortalama sıcaklık 2,5 derece artarak, 11,4 dereceye yükseldi. 2021 yılı kasım ayı, son 50 yılın en sıcak dördüncü kasım ayı olarak gerçekleşti.

Kasımda en düşük sıcaklık sıfırın altında 11 derece ile Kangal'da, en yüksek sıcaklık ise 32,1 derece ile Adana'da tespit edildi.