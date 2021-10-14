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Son 5 günde 16 terörist etkisiz hale getirildi

Son 5 günde Fırat Kalkanı bölgesinde 13, Barış Pınarı bölgesinde 3 olmak üzere saldırı girişiminde bulunan 16 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirildi.

Son 5 günde Fırat Kalkanı bölgesinde 13, Barış Pınarı bölgesinde 3 olmak üzere saldırı girişiminde bulunan 16 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirildi.

Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. 

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda 16 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi:

"Terörü kaynağında bertaraf etmeye kararlılıkla devam eden Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, son beş günde Fırat Kalkanı bölgesinde 13, Barış Pınarı bölgesinde 3 olmak üzere saldırı girişiminde bulunan 16 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi."

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