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Son 24 saatte 20 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'ye ilişkin düzenlenen operasyonların sonucunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; "Kararlı, Etkin ve Güçlü bir şekilde terörle mücadeleye devam eden Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, son 24 saatte 20, son 10 günde de toplam 147 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadeleri kullanıldı.

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