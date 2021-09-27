Son 10 yılın en iyi 10 filmi

Mad Max Öfkeli Yollar (2015)

Yönetmen George Miller, Mad Max üçlemesinden otuz yıl sonra çektiği Mad Max Fury Road(Öfkeli Yollar) ile izleyiciden büyük beğeni kazanmış, film dünya genelinde 375 milyon dolar gişe hasılatı elde etmişti. Film, Mad Max serisinin en iyi filmi olarak değerlendiriliyor.