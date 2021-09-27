Son 10 yılın en iyi 10 filmi
Son 10 yılda sinema sektörüne damga vuran 10 filmi sizler için derledik. İMDB puanına göre son 10 yılda izleyiciden en yüksek oy alan 10 filmi gelin birlikte değerlendirelim.
Kara Şövalye Yükseliyor (2012)
Christopher Nolan'ın yönetmenliğini üstlendiği, Christian Bale, Tom Hardy ve Anne Hathaway'in başrollerini paylaştığı film, son 10 yılda çekilen en iyi film olarak kabul ediliyor.
Can Dostum (2011)
Yönetmenliğini Olivier Nakache ve Éric Toledano'nun üstlendiği, komedi-drama türündeki Fransız filmi, sinema eleştirmenlerinden tam puan almıştı. Başrollerini François Cluzet ve Omar Sy'ın paylaştığı film, en iyi 10 film listemizde 2. sırada yer alıyor.
Mad Max Öfkeli Yollar (2015)
Yönetmen George Miller, Mad Max üçlemesinden otuz yıl sonra çektiği Mad Max Fury Road(Öfkeli Yollar) ile izleyiciden büyük beğeni kazanmış, film dünya genelinde 375 milyon dolar gişe hasılatı elde etmişti. Film, Mad Max serisinin en iyi filmi olarak değerlendiriliyor.
Zincirsiz (2012)
Quentin Tarantino'nun yazıp yönettiği, 2012 yapımı western filminin başrollerinde Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio, Kerry Washington ve Samuel L. Jackson yer alıyor. Her yönüyle Tarantino imzası taşıyan film klasik western yapımlarını günümüz aksiyon sineması trickleri ile birleştiriyor.