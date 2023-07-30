Son 10 yılda akaryakıt fiyatları nasıl değişti?
Son 10 yılda akaryakıt fiyatları nasıl değişti? Son 10 yılda benzin, motorin ve LPG fiyatlarındaki değişimi sizler için derledik.
Akaryakıt fiyatlarının oluşmasında birçok farklı etken var. Brent petrolün dolar bazındaki litre fiyatı, döviz kuru etkisi, ve küresel gelişmeler enerji fiyatlarını etkiliyor.
1 13
Peki Türkiye'de son 10 yılda akaryakıt fiyatları nasıl değişti. İşte son 10 yılda benzin, motorin ve LPG fiyatları!
2 13
Temmuz 2013
Benzin: 4,92
Motorin: 4,37
LPG: 2,25
3 13
Temmuz 2014
Benzin: 5,01
Motorin: 4,40
LPG: 2,36
4 13