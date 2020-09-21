Son 1 haftada 1 ton 66 kilo eroin ele geçirildi
Son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında toplam 1 ton 66 kilogram eroin ele geçirildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 1 haftada 1 ton eroinin ele geçirildiğini duyurarak Twitter hesabından narkotik birimleri tebrik etti.
Soylu, şunları söyledi:
"Son bir hafta içerisinde 1 ton 66 kilogram eroin ele geçiren narkotik birimlerimizi tebrik ediyorum. Ha gayret."
Son bir hafta içerisinde, 1 ton 66 kilogram eroin ele geçiren narkotik birimlerimizi tebrik ediyorum.— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) September 21, 2020
Ha gayret 👏 pic.twitter.com/coGZwBIJwP
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