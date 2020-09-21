AjansHaber.com.tr Gündem Son 1 haftada 1 ton 66 kilo eroin ele geçirildi

Son 1 haftada 1 ton 66 kilo eroin ele geçirildi

Son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında toplam 1 ton 66 kilogram eroin ele geçirildi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Maersk, Türkiye seferlerini artırıyor
CHP'li Didim Belediyesinde kirli ilişkiler yumağı!
Kendisini 'ölü' gösteren Youtuber yakalandı
Sağlıklı yaşam bilgilendirilmesi yapılacak
İstanbul'da DHKP-C operasyonu
Teröristler SİHA'lara sigara içerken yakalandı
Kadınlara hakaret eden Şişli'nin sicili kabarık