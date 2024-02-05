Sömestr bitti ama 2 ilde tatil uzadı!

İlk ders zilinin çalmasına kısa süre kala tatil haberi geldi. Bazı illerimizde soğuk hava ve kar etkisini sürdürürken tedbir amaçlı okulların tatil edilmesine karar verildi.

Van'ın 2 ilçesinde okullar tatil

Kuvvetli kar yağışı Anadolu'yu etkisi altına almaya devam ediyor. Van'ın Saray ilçesinde yoğun kar yağışı sebebi ile taşımalı eğitime bir günlüğüne ara verildi. Saray Kaymakamlığı sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "İlçemizde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim çerçevesindeki tüm okullarımızda eğitime gün süre ile ara verilmiştir" denildi.

Bir tatil haberi de Van'ın Özalp ilçesinden geldi. Kaymakamlığın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "İlçemizde devam eden yoğun kar yağışı ve meydana gelebilecek buzlanma olayları nedeniyle; 5 Şubat 2024 Pazartesi günü taşımalı eğitim çerçevesinde tüm okullarımızda eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir" denildi.

Bingöl Karlıova'da okullar tatil

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar bugün tatil edildi.Karlıova Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçemiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle, Karlıova ilçemiz merkez ve köylerin tamamı, 5 Şubat Pazartesi günü tatil edilmiştir. Ayrıca engelli ve kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır” denildi.