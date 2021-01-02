Somer Şef'ten tepki çeken açıklama

Bir YouTube programına katılan MasterChef programı jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu (Somer Şef), Türk mutfağı dünyanın en iyi 3. mutfağı söylemlerine tepki gösterdi. Türk mutfağının sorununun yüzde 90 pazarlama eksikliği olduğunu dile getiren Somer Şef, bu yüzden Türk mutfağının dünya mutfakları arasında ilk 10'da gösterilemediğini söyledi.

"TÜRK MUTFAĞI DÜNYADA SAYGI GÖREN BİR MUTFAK DEĞİL"

NeyseNe kanalının Loş Sohbet programına katılan ünlü mutfak şefi Somer Sivrioğlu, "Türk mutfağı dünyanın en iyi üç mutfağından biri” iddiasına karşı çıktı. Türk mutfağının dünyada saygı gören bir mutfak olmadığını ve bunun büyük oranda pazarlama eksiğinden kaynaklandığını söyledi.

"TÜRK MUTFAĞI İLK 10'DA SAYILMAZ"

“Bizim aşçılardan çıktı herhalde ‘Türk mutfağı dünyanın en iyi 3 mutfağından biridir. Ben şöyle soruyorum 1. kim? Ve sıralamayı kim yaptı? Yok böyle bir şey" diyen Sivrioğlu “Peki saygı gören bir mutfak mı?” sorusuna ise “Dünyada hiç değil. Türk mutfağı ilk 10’da sayılmaz” yanıtını verdi.

Somer Sivrioğlu şöyle devam etti: "Bu durumun nedeni yüzde 90 pazarlama eksikliği. Ama çok egosantrik bir yaklaşımımız var. Dünyada öğrenmediğim çok az mutfak kaldı. Hala öğreniyorum. Ama bir tek Türkiye’de ‘dünya mutfağı’ ve ‘Türk mutfağı’ diye iki mutfak var. Mesela bir şef ‘Ben dünya mutfağı üzerine çalışıyorum’ diyor. Ben de ‘Başka hangi mutfaklar var?’ diyorum. Bildiğim kadarıyla çok kısıtlı bir Mars mutfağı var.”

Sivrioğlu “Bu milliyetçiliğin şekillendirdiği bir şey galiba?" sorusunu ise şöyle cevapladı: “Kesinlikle. Türk mutfağı ve dünya mutfağı, yok öyle bir şey.”

Türkiye'nin ardından Avustralya'da da restoran işletmeciliği yapan Sivrioğlu, geçmişten günümüze, en iyi restoran, en iyi et ve en iyi lezzet ödülü gibi çok dalda ödül sahibi oldu. "Anatolia: Adventures in Turkish Cooking" isimli bir kitabı da bulunan Sivrioğlu alanında takip edilen isimlerden biri. Masterchef Türkiye programında Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya ile birlikte jüri üyeliği yapmasıyla daha çok tanındı.