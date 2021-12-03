Somer Şef o ünlü restoranı satın mı alıyor?

Ekranların sevilen programı Masterchef'in jürisi Somer Şef (Somer Sivrioğlu) o meşhur restoranı mı satın alıyor?

Somer Sivrioğlu'nun 1978'ten beri hizmet veren İstanbul'un en eski ve ünlü restoranlarından Set Kebap'ı satın alacağı iddia edildi.

Somer Sivrioğlu bugün Set Kebap'a gelerek incelemelerde bulundu. Somer Şef yanında bir ekiple birlikte, restoranın yeni kimliğine yönelik çalışmalar yaptı.

SET Kebap kimin?

1978 yılında kurulan ve İstanbul’un en köklü kebap restoranlarından olan Set Kebap’ın bayrağını Emirgan Group’un kurucusu Umut Evirgen, babası Kemal Evirgen’den devraldı.

43 yıldır Levent'te hizmet veren ve kurulduğu dönemin ilk modern ocak başı restoranı olan Set Kebap, geleneksel lezzet tutkunlarının uğrak noktalarından olmaya devam ediyor.

Somer Sivrioğlu kimdir?

1971 yılında dünyaya gelen Somer Sivrioğlu, 25 yaşında iken 1995 senesinde Yüksek Lisans yapmak için Avustralya’ya gitmiştir. Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünden mezun olmuş, daha sonra master yapmıştır.Aslı Sencer Sivrioğlu ile evlenen Somer Sivrioğlu’nun bu evliliğinden bir oğlu, bir de kızı vardır.

MasterChef’in sevilen jüri kadrosunda yer alan Somer Şef, 25 yaşındayken yüksek lisans için gittiği Avustralya Sdney’de kuzeniyle birlikte açtığı Efendy Restaurant’ı işletiyor.

Efendy isimli restaurant’ı Sydney’de en iyi restaurantlar arasında yer almaktadır.