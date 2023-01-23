Somali'nin başkentinde bombalı saldırı düzenledi

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, bombalı saldırı sonrası Eş-Şebab üyeleri ile güvenlik güçleri arasında başlayan çatışma, idare merkezi binasının içinde devam etti.

Görgü şahitleri, binada bulunan kamu görevlileri ve sivillerin kurtarıldığını belirtti.

Bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi, olayla ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.

Saldırıyı terör örgütü Eş-Şebab üstlendi.