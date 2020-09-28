Somalili genç yetenek Abdi, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun desteğiyle Türkiye'de eğitim alacak

Dışişleri Bakanlığında Çavuşoğlu tarafından kabul edilen Abdi'ye annesi ve Somali'nin Ankara Büyükelçisi Jama Abdullahi Muhammed eşlik etti.

Çavuşoğlu, hediye olarak Abdi'ye yerli bir Türk firması ve ASELSAN tarafından ortak üretilen drone verdi.

Basında Abdi ile ilgili çok sayıda haber gördüğünü belirten Çavuşoğlu, Abdi'nin, Antalya Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde eğitimini tamamlayacağını söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından da "Somali'de kısıtlı imkanlarla yaptığı uçak maketlerini görünce 'bu yetenek Teknofest'te olmalı' dedik. Guled Abdi Türkiye’de okuyacak ve gökyüzü tutkusuna ülkemizde yön verecek. Hayallerinin peşinde koşmaya devam et Guled, biz de sana destek olmaya devam edeceğiz." mesajını paylaştı.

Abdi, Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ı da ziyaret etti. Kıran, Türkiye'nin Somali'yi kardeş ülke olarak gördüğünü ve Somali ile dayanışmaya devam edeceklerini söyledi.

Abdi de Türkiye'de çok iyi karşılandığını ve Türkçe öğrenmek istediğini kaydetti.

Kendi imkanlarıyla bulduğu malzemelerle maket uçak tasarlayan Abdi'yle ilgili sosyal medyada, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'a atıfta bulunularak, "Somali'nin Bayraktar'ı" yorumları yapılmıştı.