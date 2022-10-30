Somali’deki patlamalarda en az 100 kişi öldü

Somali’nin başkenti Mogadişu’da bomba yüklü araçlarla gerçekleştirilen iki saldırıda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti ve en az 300 kişi yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, saldırılardan birinde Somali Eğitim Bakanlığı hedef alındı.

Olay yerinde incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud terör saldırılarında en az 100 kişinin öldüğünü ve 300’den fazla kişinin yaralandığını söyledi.



Mogadişu'daki hastaneler acil kan bağışı çağrısı yaptı.

Polisten yapılan açıklamaya göre ise ilk patlamanın ardından gazeteciler, sağlık ekipleri ve polislerin olay yerine gelmesini takiben ikinci patlama yaşandı.

Can kayıplarının çoğu ikinci patlamadan kaynaklandı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

2017'de aynı bölgede gerçekleştirilen, Afrika Boynuzu ülkelerindeki en büyük bombalı terör saldırısında 600'den fazla kişi ölmüş, 1000'i aşkın kişi yaralanmıştı.