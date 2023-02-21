Somali'de terör örgütü, bir generalin evine saldırdı!

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Somali ordusu generallerinden Muhammed H. Gabarey'in, başkent Mogadişu'da bulunan evi, teröristlerce hedef alındı.

Terör örgütü Eş-Şebab üyeleri tarafından düzenlenen ve çatışmaların halen devam ettiği saldırıda, patlamaların ardından silah sesleri duyuldu.

Olay yerine güvenlik güçleri intikal ederken, henüz resmi bir açıklama yapılmadı.