Somali'de terör örgütü, bir generalin evine saldırdı!
Somali'de, Eş-Şebab terör örgütü, üst düzey bir askerin evine saldırı düzenledi.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Somali ordusu generallerinden Muhammed H. Gabarey'in, başkent Mogadişu'da bulunan evi, teröristlerce hedef alındı.
Terör örgütü Eş-Şebab üyeleri tarafından düzenlenen ve çatışmaların halen devam ettiği saldırıda, patlamaların ardından silah sesleri duyuldu.
Olay yerine güvenlik güçleri intikal ederken, henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
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