Somali'de şiddetli patlama!
Somali'nin başkenti Mogadişu'da büyük bir patlama sesi duyuldu. Patlamanın bilançosuna ilişkin açıklama yapılmadı.
İlk belirlemelere göre, patlama, intihar saldırısına hazırlanan bir kişinin etkisiz hale getirilmesi sırasında yaşandı.
Patlamanın ardından bölgeye ambulanslar sevk edildi.
SALDIRIYI ÜSTLENEN OLMADI
Saldırı ile ilgili hükümetten henüz resmi açıklama yapılmazken, saldırıyı üstlenen olmadı.
Terör örgütü Eş-Şebab, Somali'de sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.
Yorumlar