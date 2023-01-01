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Somali'de örgüt içi çatışmada 10 terörist öldü

Somali'nin başkenti Mogadişu'da terör örgütü Eş-Şebab mensupları arasında çıkan çatışmada 10 terörist öldü.

Ulusal basındaki haberlere göre, güvenlik güçlerine teslim olmak isteyen bir grup terörist, kendilerine engel olmak isteyen diğer örgüt mensuplarıyla Mudug bölgesine bağlı Harardhere ilçesi yakınlarında çatıştı.

Çatışmada 10 terörist öldü.

Bölge sakinleri, çatışmanın birkaç saat sürdüğünü aktardı.

Somali güçleri, teröristlerin birbiriyle çatıştığı saatlerde Galgadud bölgesine bağlı olan Mesagaway, MaraySuley ve Aw Sheikh Gaab köylerinde kontrolü sağladı.

 

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