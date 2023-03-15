Somali'de ikisi asker 3 kişi idam edildi!

Somali Silahlı Kuvvetler Başsavcı Yardımcısı Mümin Hüseyin Abdullahi'nin açıklamasına göre, askeri mahkemede görülen davanın ardından Mohammed Abdulle Abkow Omar, Sharif Mohamed Barqadle Ayanle ile nörolog olduğunu iddia eden Mohamed Abdi Nur Jirow'un idam edildiği belirtildi.

İdam edilen üç kişi, Mogadişu ve başka bölgelerde hükûmet yetkililerini planlayarak öldürmekten suçlanıyordu.

İnfazdan sonra basına açıklama yapan Somali Enformasyon Bakan Yardımcısı Abdirahman Yusuf Al-adala, Somali hükûmetinin, terör örgütü Eş Şebab ve örgütle işbirliği içinde olan tüm gruplarla savaşmaya kararlı olduğunu söyledi.

Al-adala, "Hükumet, Eş Şebab ile işbirliği yapan herkesi cezalandırmaya kararlı. Bu grupların faaliyetlerine ve komplolarına karşı uyanık olmak zorundayız. Bu gruplarla her türlü ilişkiden uzak durulmalı." diye konuştu.

Somali ordusunun Eş-Şebab'a karşı yaklaşık 7 aydır yürüttüğü operasyonlarda önemli mesafe aldığı ve birçok yerleşim bölgesinde yeniden kontrolü sağladığı belirtiliyor.