AjansHaber.com.tr Yaşam Sokak sokak gezip, 11 kişiyi bıçakladı!

Sokak sokak gezip, 11 kişiyi bıçakladı!

Esenyurt'ta bir kişi sokak sokak gezerek biri kadın 11 kişiyi bıçakladı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, saldırganın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Esenyurt'ta bir kişi sokak sokak gezerek biri kadın 11 kişiyi bıçakladı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, saldırganın yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Saldırganın bir kişiyi bıçakla yaraladığı anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

esenyurt istanbul saldırgan bıçaklama aramam 11 kişi

Yorumlar

Çok İzlenen Videolar
Sokak sokak gezip, 11 kişiyi bıçakladı!
Bursa, yaşlılarına vefa gösteriyor
İmamoğlu'nu bulmak için Müge Anlı'ya seslendi!