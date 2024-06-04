Sokak ortasındaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, Sultançiftliği Mahallesi Eski Edirne Asfaltında 2 Mayıs Pazar günü saat 00.20 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, kaldırımda yürüyen M.A. (20) ve M. A. B., aralarında kız meselesi yüzünden husumet bulunan eski arkadaşları M. M. A. ile karşılaştı. Taraflar, tartışmaya başladı. Tartışma sırasında M. M. A., telefonla görüşme yaptı. Daha sonra telefonu M.A.'ya verdi.

Telefon görüşmesinin sonlanmasının ardından taraflar arasındaki tartışma devam etti. Bu sırada M. M. A. üzerindeki bıçağı çıkararak, önce M. A.'yı daha sonra M. A. B.'yı bıçakladı. M. A. ve M.A.B., aldıkları bıçak darbesiyle yaralandı. İkili yaralı şekilde farklı yönlere doğru koşarak, olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. M. M. A. ise, M.A.'nın peşinden gitti. M.A. kısa bir süre sonra kaçarak olay yerinden uzaklaşırken, şüpheli M. M. A. da olay yerinden kaçtı.

Haber verilmesi üzerine M. A., ve M.A.B., ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. M.A., hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. M.A.B.'nin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, M. M. A.'yı kısa bir süre sonra yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M. M. A., çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hayatını kaybeden M.A., Pazar günü Sultançiftliği Merkez Cami'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Arnavutköy Taşoluk mezarlığında defnedildi.

SALDIRI ANI KAMERADA

Öte yandan yaşanan olay ise, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kaldırımda karşılaşan tarafların tartıştığı, ardından şüphelinin bir süre sonra 2 kişiyi bıçakladığı anlar yer alıyor.