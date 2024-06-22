Sokak ortasında cinayet: Balyozla öldürüldü!

Olay, sabah saatlerinde Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi’nde meydana geldi.

Yerde hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yerde yatan kişinin Resul Derin olduğu tespit edildi. Derin, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktorlarına tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme yapan polis, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Balyoz darbeleriyle öldürüldüğü belirlenen Derin’in 6 çocuk babası olduğu ve Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde çalıştığı öğrenildi.