AjansHaber.com.tr Gündem Hhavrita.com'a erişim engellendi

Sokak köpeklerinin yerini harita üzerinde gösteren "havrita.com"a erişim engellendi

Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğince, sokak köpeklerinin anlık konum bilgilerini harita üzerinde gösteren "havrita.com" sitesine erişim engellendi.

Pati Koruyucuları Hayvanları Koruma Derneği, sokak köpeklerini hedef gösterdiği gerekçesiyle söz konusu sitenin kapatılması için sosyal medyadan kampanya başlattı.

Derneğin avukatı, bu süreçte site yöneticilerinin kendilerine ait görüntüleri paylaşarak "kişilik haklarına saldırıda" bulundukları gerekçesiyle sitenin erişime kapatılmasını istedi.

Talebi değerlendiren Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, "kişilik haklarını ihlal ettiği" gerekçesiyle "havrita.com" sitesinin erişiminin engellenmesine karar verdi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Meteoroloji duyurdu sağanak geliyor
3 kızını tabancayla öldüren babanın iddianamesi
Bakanlıktan ÖÇK Bölgesi iddialarına sert yanıt
Benzine zam geliyor!
Gaziantep'te feci kaza: 16 ölü, 22 yaralı
Hakkari'deki sığınakta AT-4 füze ele geçirildi
Mardin'de ölü sayısının 19'a yükseldiğini açıkladı