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Safranbolu'da sokak hayvanları için beslenme alanı yapılacak

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, sokak hayvanlarının beslenmesi için özel bir alan yapılacağını, belediyenin veteriner kliniğinin de teknolojik cihaz ve personel alımı yapılarak büyütüleceğini açıkladı.

Belediey Başkanı Elif Köse  Safranbolu’da hizmet veren Veteriner Hekimler, Belediye Veteriner Hekimi ve Safranbolu Sokak Hayvanları Gönüllülerinin katıldığı, sokak hayvanları ile ilgili bir toplantı yaptı.  Toplantı sonrası bir açıklama yapan Belediye Başkanı Elif Köse, sokak hayvanlarından korkan ve onları besleyen iki gurup olduğunu, belediyelerin de bu iki gurubun arasında kaldığını ifade etti.

Safranbolu Belediyesi olarak veteriner hekim sayımıısını arttıracaklarını bununla birlikte ekipman olarak röntgen ve kan sayım cihazı alınacağını açıklayan Köse  "gönüllülerimizin bizlerden en büyük isteği olan sokak hayvanlarını besleyecekleri, onlarla ilgilenebilecekleri bir alan. Bu alan ile ilgili de çalışmalarımız başlatacağız. Sokaklardaki dostlarımızla uyum içerisinde yaşamanın yollarını arıyoruz. Benim vatandaşlarımızdan isteğim, çocuklarımıza sokak hayvanlarından korkmamayı öğretmeleri. Korkmak yerine sevmeyi öğretirsek aslında sorun kalmayacak.”dedi. 

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, sokak hayvanlarının  barınaklar ancak acil müdahale gerektiren durumlarda alma yetkileri olduğunu anımsatarak "Sokak hayvanları tedavi süreçleri tamamlandığında alındığı yere geri bırakılır. Bunun haricinde başka bir şey yapma durumumuz yok. Bu vesile ile veteriner hekimlerimize ve gönüllülerimize de gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

 

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