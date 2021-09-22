Soğuk ve yağışlı hava geliyor

Sonbaharın gelmesiyle hava sıcaklıklarındaki kademeli düşüş devam ediyor. Hava sıcaklığı yarından itibaren, Marmara Bölgesi’nden başlayarak yurt genelinde 6 ila 10 derece azalacak.

Soğuk hava beraberinde yağışı da getiriyor. İstanbul ve çevresinde bugün akşam saatlerinde başlaması beklenen yağış yarın şiddetlenecek. Yağışlı hava iki gün boyunca yurdun büyük bölümünü etkisi altına alacak. Yarın, Trakya, Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz ile Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Doğu Karadeniz'de kuvvetli sağanak

Osmaniye, Hatay kıyıları, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli sağanak yağmur beklenirken, akşam saatlerinden itibaren Ankara ve İstanbul'da da bölgesel yağışlar görülecek.